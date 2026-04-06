Três pessoas ficaram feridas, sendo duas com lesões leves e uma em estado mais grave no braço, após serem atingidas por golpes de arma branca durante uma briga em uma confraternização familiar na noite do último sábado (4), na localidade de Serrinha, em Araponga.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, duas de 24 anos e uma de 27, deram entrada no centro de saúde do município com ferimentos provocados por faca. A vítima de 27 anos, devido à gravidade da lesão no braço, precisou ser transferida para um hospital em Viçosa.

Segundo as informações, o desentendimento começou entre duas pessoas durante o encontro familiar. Outras pessoas que tentaram intervir na confusão acabaram sendo atingidas.

A Polícia Militar realizou buscas para localizar o suspeito das agressões, mas, até o momento, ele não foi encontrado.

O caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

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