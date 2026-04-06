Uma briga generalizada em uma casa noturna às margens da BR-265 terminou em tentativa de homicídio, com dois homens gravemente feridos, na noite de sexta-feira (3), em São João del-Rei. Um jovem de 25 anos foi preso após agredir as vítimas com uma ferramenta e atropelar um dos envolvidos com um carro.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava no local sob efeito de álcool e drogas quando foi abordado por dois homens, de 31 e 39 anos, que teriam exigido dinheiro. A situação evoluiu para uma agressão física.

Durante a confusão, o jovem utilizou uma ferramenta retirada de seu veículo para atingir os dois homens na cabeça, deixando a vítima de 31 anos inconsciente. Em seguida, ele pegou as chaves de um VW Gol e avançou com o carro contra o homem de 39 anos, atropelando-o.

Após o atropelamento, o suspeito perdeu o controle da direção e colidiu contra a estrutura do estabelecimento e uma cerca nas proximidades. Ele fugiu em direção a uma área de mata, mas foi localizado após buscas realizadas pela polícia.

O jovem foi preso em flagrante, recebeu atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à delegacia. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas a uma unidade de saúde, onde permaneceram sob observação devido à gravidade dos ferimentos.

A perícia técnica esteve no local e recolheu o objeto utilizado nas agressões. O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

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