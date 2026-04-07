Uma casa de shows em Leopoldina teve áreas interditadas após irregularidades relacionadas à superlotação serem identificadas durante fiscalização. A medida, determinada pelo Ministério Público de Minas Gerais, foi adotada após denúncias registradas em um evento da banda Capital Inicial, realizado no dia 7 de março.

A decisão ocorreu após vistoria do Corpo de Bombeiros, que constatou a utilização de espaços não previstos no projeto de segurança aprovado. Apesar de o estabelecimento possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido, foram identificadas áreas adicionais em uso sem a devida atualização do plano de segurança contra incêndio, o que levou à interdição desses setores.

Entre os espaços interditados estão áreas de mezanino, que devem permanecer fechadas até a regularização e nova aprovação pelos órgãos competentes.

O Ministério Público de Minas Gerais também recomendou que o estabelecimento não venda ingressos acima da capacidade permitida e que reembolse os clientes que adquiriram entradas para as áreas interditadas. Os consumidores podem optar pela devolução do valor pago ou pelo crédito para eventos futuros.

O caso segue em acompanhamento, e a liberação das áreas depende da adequação às normas de segurança e da aprovação dos órgãos responsáveis.