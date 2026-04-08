Um incêndio atingiu um edifício comercial na madrugada desta quarta-feira (8), no Centro de Conselheiro Lafaiete. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h52 e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse. Ninguém ficou ferido.

Ao chegarem ao local, as equipes identificaram grande quantidade de fumaça em um dos pavimentos. Os militares acessaram o interior do prédio com uso de escada e equipamentos de proteção respiratória para localizar o foco do incêndio.

Após a identificação, o fogo foi combatido e controlado, evitando maiores danos à estrutura do imóvel.

Depois da extinção das chamas, uma equipe permaneceu no local para monitoramento e prevenção de novos focos.

As causas do incêndio não foram informadas.

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