Um motociclista de 45 anos morreu após bater em um caminhão na MG-447, em Miraí, no fim da tarde desta terça-feira (7).
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito seguia lento quando o motociclista tentou ultrapassar pela faixa contínua. Durante a manobra, a moto bateu na lateral do veículo e, na sequência, o condutor perdeu o controle da direção, atingindo ainda outro veículo de carga antes de cair na pista.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e confirmou a morte. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina.
