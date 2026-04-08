Um homem de 32 anos foi detido após vender três vacas sem autorização do proprietário de uma fazenda na zona rural de São João del-Rei, na tarde desta terça-feira (7). Os animais foram negociados por R$10 mil e posteriormente devolvidos.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi descoberto após o responsável pela propriedade, um idoso de 65 anos, perceber o desaparecimento dos animais. Ele havia contratado o suspeito para atuar como retireiro, responsável pelo manejo do gado.

Ao investigar a situação, o dono da fazenda recebeu informações de que as vacas haviam sido vendidas a um morador da mesma comunidade. O comprador confirmou a negociação e afirmou que acreditava que o vendedor tinha autorização para realizar a venda.

O trabalhador admitiu ter feito a negociação sem consentimento, alegando necessidade financeira e dizendo que pretendia devolver o valor posteriormente.

Após conversa entre as partes, foi firmado um acordo provisório e os animais retornaram à propriedade. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, e o caso seguiu para as providências legais.