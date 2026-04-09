Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um ônibus intermunicipal deixou duas pessoas feridas na BR-267, nas proximidades do Paço da Pátria, entre Bicas e Juiz de Fora. As vítimas, que estavam no automóvel, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) de Juiz de Fora com ferimentos leves. No ônibus, que transportava 19 passageiros, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu o acidente. No local, as equipes atuaram na desenergização dos veículos envolvidos e na sinalização da via, garantindo a segurança durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência. O trânsito chegou a operar em meia pista durante o atendimento, mas já foi totalmente liberado.

Tags:

BR | C | Carro | Dois