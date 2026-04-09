Um homem de 37 anos está desaparecido após sair de casa durante a madrugada dessa quarta-feira (8), em São João del-Rei. Horas depois, a caminhonete que ele utilizava foi encontrada completamente destruída pelo fogo em uma área de mata, após colidir contra uma árvore. Até o momento, ele não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, o homem deixou a residência por volta das 2h, enquanto utilizava o celular e aparentava conversar com alguém. Após o desaparecimento, uma empresa de rastreamento indicou a última localização do veículo.

No local, em uma área de vegetação densa próxima a um condomínio, os policiais encontraram a caminhonete incendiada. Durante a vistoria, foi observado que uma das portas traseiras estava entreaberta, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias do caso.

Buscas foram realizadas nas imediações, mas o condutor não foi encontrado. Tentativas de contato por telefone também não tiveram sucesso. O veículo foi liberado e ficou sob responsabilidade de familiares.

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