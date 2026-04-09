Um motorista de aproximadamente 65 anos morreu após ficar preso às ferragens em uma colisão entre dois caminhões na MG-353, na altura do km 6, em Coronel Pacheco, na Zona da Mata mineira. Outras quatro pessoas ficaram feridas com escoriações leves e foram atendidas no local, conscientes e orientadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um caminhão de coleta de lixo, oriundo de Goianá, e um caminhão de transporte de cargas gerais, com origem em Rodeiro.

A vítima fatal já estava sem sinais vitais no momento da chegada das equipes e permaneceu presa às ferragens até a realização da perícia técnica. Após os trabalhos periciais, foi feito o desencarceramento com o uso de equipamentos específicos.

As demais vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local e não precisaram de encaminhamento em estado grave.

A via foi sinalizada pelas equipes para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência. Após a liberação da perícia, o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Militar para as providências legais.

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