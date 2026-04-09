Três homens, de 28, 35 e 52 anos, foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (8), em Congonhas. A ação ocorreu após denúncias de que um grupo utilizava um imóvel próximo ao bairro Santa Mônica para armazenar e comercializar entorpecentes.

Ao chegarem ao local, policiais militares flagraram os suspeitos saindo da área denunciada e realizaram a abordagem. Com apoio de equipe especializada e de um cão farejador, foram encontradas armas, munições, grande quantidade de drogas já fracionadas e materiais utilizados no tráfico.

Entre os itens apreendidos estão uma espingarda calibre .32, uma garrucha calibre .36, munições, 42 pinos de cocaína, 38 porções e 16 tabletes de maconha, além de 34 pedras de crack, duas balanças de precisão, celulares, dinheiro em espécie e materiais para embalagem de drogas.

Os suspeitos foram levados para a delegacia, junto com todo o material apreendido, e o caso segue sob investigação.

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