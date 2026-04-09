Um homem de 44 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas e comércio ilegal de anabolizantes em Conselheiro Lafaiete, nesta quarta-feira (8). Com ele, foram apreendidas barras de substância semelhante à cocaína, dinheiro e um celular.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito era investigado por transportar drogas vindas de Belo Horizonte. Ele foi abordado nas proximidades da própria residência, enquanto dirigia.

No veículo, os policiais encontraram cinco barras de substância com características de cocaína, além de R$714 em dinheiro. Em seguida, durante buscas na casa do investigado, foram localizados esteroides anabolizantes.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Todo o material apreendido foi recolhido para os procedimentos legais, e o caso segue em investigação.

Tags:

anabolizantes | BR | cocaína | Conselheiro Lafaiete | Homem | Preso