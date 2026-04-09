Uma vaca prenha foi resgatada após ficar atolada em uma área de brejo no bairro Santa Cecília, em Carandaí, na tarde de quinta-feira (9). O animal não conseguia se locomover e corria risco devido à situação.

O resgate foi realizado pela brigada municipal, com apoio da Defesa Civil. Para retirar o animal com segurança, foi utilizada uma retroescavadeira, além de técnicas específicas de salvamento.

Após a retirada, a vaca não apresentava ferimentos aparentes e permaneceu sob os cuidados do proprietário.

Segundo os envolvidos na ação, a atuação rápida foi essencial para evitar complicações e garantir a preservação do animal.

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