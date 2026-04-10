Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro João Paulo II, em Barbacena, na tarde dessa quinta-feira (9).

A prisão ocorreu após a Polícia Militar abordar um indivíduo que apontou o suspeito como fornecedor de drogas. No endereço indicado, moradores relataram que o homem utilizava parte dos fundos da residência para comercializar entorpecentes.

Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram uma barra de pasta base de cocaína escondida dentro de um fogão, além de balanças de precisão, um celular e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. Com apoio de um cão farejador, também foram localizadas outras porções de pasta base, haxixe e maconha em áreas próximas à casa.

O suspeito foi localizado no local de trabalho e indicou um esconderijo onde estavam dois revólveres, calibres .22 e .32, além de munições.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão, junto com o material apreendido.

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