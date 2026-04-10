Três suspeitos foram presos em flagrante após o roubo a uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta sexta-feira (10), em Guidoval. Segundo o governador de Minas Gerais, Mateus Simões, os envolvidos ficaram feridos durante a própria ação.

A declaração foi feita durante coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (10), em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

“Nós já temos três capturados, presos em flagrante, estão machucados com armas leves, o que demonstra que não se trata de novo cangaço, são bandidos amadores" afirmou. Segundo ele, trata-se de “bandidos comuns que tentaram roubar a agência, tão mal treinados que se machucaram com isso”.

O governador também destacou que as imagens indicam que parte dos suspeitos se feriu durante a explosão. “A própria explosão, a gente percebe pelas imagens que dois deles se machucaram durante a explosão”, disse.

Ele ainda reforçou que as forças de segurança já atuam para identificar os demais envolvidos. “Três já estão presos, a gente vai acabar de identificar os outros, temos certeza ao longo das próximas horas”, declarou.

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