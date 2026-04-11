Um motorista sem habilitação invadiu a contramão e provocou uma colisão frontal que deixou sete pessoas feridas, incluindo três crianças de 12, 5 e 1 ano em estado grave, na noite dessa sexta-feira (10), na BR-494, altura do km 164, em Ritápolis.



De acordo com informações levantadas no local, um Fiat Palio, com dois ocupantes, seguia em um sentido da rodovia quando foi atingido por um Gol, que vinha na direção contrária e teria invadido a contramão. No Gol estavam sete pessoas, entre elas as três crianças.



No Palio, um ocupante sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento hospitalar em São Tiago. Já no outro veículo, seis pessoas ficaram feridas. As três crianças sofreram ferimentos graves e foram levadas para unidades de saúde em São João del-Rei, onde permaneceram sob cuidados médicos.



Ainda segundo a ocorrência, as crianças estavam no banco traseiro sem o cinto de segurança.



Os dois motoristas passaram pelo teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. O condutor do Gol foi preso em flagrante. O veículo estava registrado em nome de outra pessoa.



Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar de Minas Gerais atuaram no atendimento da ocorrência. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local, que foi liberado após os trabalhos.



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