Um homem morreu após uma caminhonete ser atingida por um caminhão que perdeu os freios e tombou na BR-494, na altura do km 179, em Ritápolis, na manhã deste sábado (11).

Segundo as informações da Polícia Militar, o caminhão, carregado com cerca de 17 toneladas de carvão, seguia por um trecho em declive quando apresentou falha no sistema de freios. O veículo tombou sobre a lateral direita e atingiu uma Fiat Strada que trafegava no sentido contrário.

O condutor da caminhonete sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. A vítima ficou presa às ferragens sob o caminhão.

O motorista do caminhão teve apenas escoriações leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da perícia estiveram no local. Foi necessário aguardar a remoção do caminhão para a retirada do corpo da vítima.

O trânsito chegou a operar em meia pista durante o atendimento da ocorrência, sendo posteriormente liberado após os trabalhos periciais e remoção dos veículos.

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