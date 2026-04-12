Um homem de 25 anos desapareceu, nesse sábado (11), após entrar em uma represa de um condomínio, em Astolfo Dutra, e não ser mais visto. Até o momento, as equipes de resgate não conseguiram localizar a vítima.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava em uma lancha com outras três pessoas quando a embarcação apresentou uma falha mecânica. Após o grupo conseguir levar o barco até a margem oposta, ele entrou na água com a intenção de nadar até o condomínio para buscar um jet ski e rebocar a lancha, momento em que desapareceu.

O caso foi presenciado pelos demais ocupantes da embarcação e também por funcionários do condomínio.

As equipes realizaram buscas no ponto onde o homem foi visto pela última vez, a cerca de 100 metros da margem, em uma área com aproximadamente 9 metros de profundidade. Os trabalhos são dificultados pela baixa visibilidade e pela presença de obstáculos submersos.

As buscas foram suspensas durante a noite e devem ser retomadas na manhã deste domingo (12) com ampliação da área de varredura.

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