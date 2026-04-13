Um incêndio atingiu uma loja na tarde deste domingo (12), na Avenida Leite de Castro, em São João del-Rei. O imóvel estava fechado no momento do fogo e ninguém ficou ferido.

Segundo as informações apuradas, o estabelecimento, que comercializa produtos naturais, foi tomado pelas chamas. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram grande quantidade de fumaça saindo pelas janelas e precisaram arrombar uma das portas para acessar o interior da loja.

Dentro do imóvel, os focos de incêndio atingiam principalmente freezers e prateleiras. Devido à intensidade da fumaça, foi necessário o uso de equipamentos de proteção respiratória durante a atuação das equipes.

O fogo também danificou uma grande quantidade de produtos. Após o combate às chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar novos focos.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por um possível curto-circuito na região dos equipamentos, mas a causa ainda será confirmada por perícia.

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