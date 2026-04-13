Um acidente na BR-116, após um carro bater contra a proteção lateral de uma ponte e capotar, deixou dois mortos e terminou com o desaparecimento de um idoso de 71 anos, que pode ter caído no Rio Glória, entre Muriaé e Miradouro, nesse domingo (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo atingiu o guarda-corpo da ponte e capotou na rodovia. Dois ocupantes morreram no local. Posteriormente, familiares informaram que uma terceira pessoa também estaria no carro no momento do acidente. A suspeita é de que o idoso tenha sido arremessado para fora do veículo e caído no rio, o que levou ao início das buscas submersas.

As equipes enfrentam dificuldades devido às condições do local, como a profundidade do rio, com cerca de cinco metros, correnteza forte, baixa visibilidade e presença de troncos e estruturas submersas.

As buscas foram realizadas ao longo de toda a área sob a ponte e nas proximidades, mas o idoso não foi localizado até o momento.

Os trabalhos foram retomados nesta segunda-feira (13), com apoio de equipes especializadas e uso de drone para auxiliar na varredura da superfície.

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