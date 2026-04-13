Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais, realizada no último sábado (11), no bairro Sagrados Corações, em Viçosa.

Segundo as informações da PM, os militares intensificavam o patrulhamento em uma área conhecida por ocorrências de crimes quando abordaram os suspeitos.

Durante a ação, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, além de uma balança de precisão, um celular e dinheiro.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.

Suspeitos são presos por tráfico de drogas durante operação em Viçosa

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