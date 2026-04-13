O corpo do um homem de 25 anos, que havia desaparecido em uma represa em Astolfo Dutra, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), após dois dias de buscas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu no sábado (11), quando o homem estava em uma lancha com outras três pessoas. Após uma falha mecânica na embarcação, o grupo conseguiu levá-la até a margem oposta.

Em seguida, a vítima entrou na água com a intenção de nadar até o condomínio para buscar um jet ski e rebocar a lancha, mas não conseguiu retornar e desapareceu.

O momento foi presenciado pelos demais ocupantes da embarcação e por funcionários do local.

As buscas foram realizadas na área onde o homem foi visto pela última vez, a cerca de 100 metros da margem, em um ponto com aproximadamente nove metros de profundidade. As equipes enfrentaram dificuldades devido à baixa visibilidade da água e à presença de obstáculos submersos.

O corpo ficou sob responsabilidade da Brigada Municipal de Astolfo Dutra, sendo encaminhado à funerária e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML)) de Leopoldina.







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