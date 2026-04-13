Dois homens, de 27 e 43 anos, foram baleados em ocorrências distintas registradas entre sábado (11) e a madrugada de domingo (12), em Conselheiro Lafaiete.

No primeiro caso, um homem de 27 anos deu entrada em uma unidade de saúde após ser atingido na perna por um disparo de arma de fogo. Ele relatou que estava em um loteamento na Estrada União Indústria, no bairro Paulo Sexto, quando uma motocicleta com dois ocupantes passou pelo local e o passageiro efetuou o disparo. O projétil ficou alojado e foi necessária intervenção cirúrgica, mas não há risco de morte.

Já na madrugada de domingo, um homem de 43 anos foi encontrado com ferimentos nas mãos após também ser atingido por disparos. Inicialmente, ele afirmou que foi baleado na porta de casa, no bairro JK, sem identificar suspeitos.

No entanto, durante as diligências, indícios levantados apontaram inconsistências no relato, indicando que o caso pode ter ocorrido em outro local, na Rua Amintas Junqueira, área conhecida por registros de tráfico de drogas.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico com lesões graves nas mãos.

A Polícia Militar de Minas Gerais realiza buscas para esclarecer as circunstâncias e identificar os envolvidos.