O Corpo de Bombeiros Militar localizou, na manhã desta terça-feira (14), o corpo do idoso de 71 anos que estava desaparecido após um acidente na BR-116, entre Muriaé e Miradouro. A vítima foi encontrada às margens do Rio Glória, após manobras com embarcação e buscas visuais realizadas pelas equipes. No local, os bombeiros aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil.

O acidente ocorreu no domingo (12), quando um carro atingiu a proteção lateral de uma ponte e capotou na rodovia. Dois ocupantes morreram ainda no local.

Após o ocorrido, familiares informaram que uma terceira pessoa também estaria no veículo. A suspeita é de que o idoso tenha sido arremessado para fora do carro e caído no rio, o que motivou o início das buscas.

As operações foram realizadas em condições consideradas difíceis, com cerca de cinco metros de profundidade, correnteza forte, baixa visibilidade e presença de troncos e estruturas submersas.

As buscas seguiram ao longo de toda a área sob a ponte e foram retomadas na segunda-feira (13), com apoio de equipes especializadas e uso de drone para varredura da superfície, até a localização do corpo nesta terça-feira.

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