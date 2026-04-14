A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na segunda-feira (13), três homens suspeitos de envolvimento em uma sequência de furtos a estabelecimentos comerciais em Conselheiro Lafaiete.

A ação teve início após denúncias de moradores sobre um arrombamento em uma loja de materiais elétricos no bairro São Sebastião, ocorrido na noite de domingo (12). A partir das informações, os militares iniciaram diligências e localizaram os suspeitos.

Durante a operação, o grupo tentou fugir em um veículo GM Astra preto, mas foi perseguido e interceptado por viaturas. No interior do carro, foram encontrados diversos materiais furtados. Questionados pelos policiais, os homens confessaram a participação no crime.

Além do flagrante, os suspeitos apresentavam características e modo de atuação semelhantes aos registrados em outros furtos recentes na cidade.

Entre os crimes atribuídos ao grupo estão furtos seguidos de incêndio criminoso em lojas de tecidos e móveis, duas invasões anteriores à mesma loja de materiais elétricos, além de ações contra outros estabelecimentos comerciais, incluindo um de eletrodomésticos.

Os suspeitos, com idades de 29, 33 e 41 anos, foram encaminhados, junto ao material recuperado, para a Delegacia de Polícia Civil.

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