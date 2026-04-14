Uma operação contra o tráfico de drogas realizada nesta terça-feira (14) terminou com 10 pessoas presas e na apreensão de drogas, armas, veículos e dinheiro em Viçosa. A ação faz parte da segunda fase da operação Faetonte II, voltada ao combate de organizações criminosas na cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, os mandados foram cumpridos em diversos bairros, como Coelhas, Vale do Sol, São Sebastião, Fuad Chequer, Morada do Sol e Ramos, além de áreas rurais. Durante as diligências, também houve prisões em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Entre os materiais apreendidos estão porções e tabletes de haxixe, maconha, cocaína e crack, além de embalagens para acondicionamento, 13 celulares, documentos, cartões de crédito, três veículos e mais de R$1,6 mil.

Também foram recolhidas armas de fogo, como um revólver calibre .38, uma pistola 9 mm e uma garrucha calibre .32, além de munições de diferentes calibres.

A operação dá continuidade às investigações iniciadas em 2025 e integra ações para enfraquecer o tráfico de drogas e a atuação de grupos criminosos na região. Ela foi coordenada pela Polícia Civil de Minas Gerais que contou com apoio da Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros. Ao todo, cerca de 80 agentes participaram da ação, que também utilizou cães farejadores e uma aeronave.

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