Um homem de 31 anos, natural de Juiz de Fora, foi preso com 195 quilos de pasta base de cocaína na noite dessa terça-feira (14), no km 717 da BR-040, em Barbacena. A droga estava escondida em um compartimento oculto sob a carroceria de um veículo de carga abordado na praça de pedágio de Correia de Almeida. Ao todo, foram encontrados 185 tabletes da substância.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o compartimento preparado foi identificado durante a inspeção do veículo, que seguia no sentido Belo Horizonte - Juiz de Fora. A quantidade apreendida poderia render até uma tonelada de cocaína após o refino, alcançando valores milionários no mercado ilegal.

O homem foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Minas Gerais em Barbacena.

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