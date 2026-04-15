Um idoso de 79 anos foi preso por maus-tratos a animais após agredir um bezerro, que ficou ferido e com sangramento na pata traseira, em Andrelândia, nessa terça-feira (14). O caso foi registrado no bairro BH II.

Segundo as informações da Polícia Militar do Meio Ambiente, testemunhas acionaram as autoridades ao presenciarem as agressões. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o animal machucado e o suspeito havia fugido.

Após rastreamento, o idoso foi localizado e preso. Ele assinou termo de comparecimento à Justiça e foi liberado. Além da prisão, foi aplicada uma multa de 350 UFEMG, equivalente a R$2.026,46.

O bezerro foi encaminhado para atendimento veterinário em um sítio na zona rural do município, onde permanece sob cuidados especializados.

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