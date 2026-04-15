Quatro suspeitos foram presos nesta quarta-feira (15) após roubos a um posto de combustíveis em Três Rios e a uma residência em Pequeri nessa terça-feira (14). A ação policial resultou na apreensão de duas armas de fogo, de um veículo utilizado nos crimes e na recuperação do celular de uma das vítimas.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes iniciaram o rastreamento após receberem informações de que os suspeitos seguiam em direção a Pequeri após o roubo no posto de gasolina. Por meio do sistema de monitoramento, foi identificado que um Fiat Palio preto entrou na cidade por volta das 4h03.



Com a confirmação da presença do veículo e o registro de um roubo a uma residência no município, foi montada uma operação com reforço de equipes especializadas e apoio aéreo da aeronave Pegasus, além de policiais de cidades vizinhas.



Durante a ação, os suspeitos foram localizados e presos em flagrante. Eles foram encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido na operação.

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