Um adolescente foi apreendido com 49 papelotes de substância semelhante à cocaína durante ação da Polícia Militar de Minas Gerais, na noite da última segunda-feira (13), na região central de Ervália.

Segundo a PM, o menor foi abordado após apresentar comportamento suspeito ao notar a aproximação da viatura, desviando o olhar e passando a manusear o celular. Durante a busca pessoal, os militares encontraram um invólucro contendo os papelotes da droga no bolso da bermuda.

De acordo com a polícia, o adolescente já é conhecido por possível envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como “Morro do Rói”.

Diante dos fatos, ele foi apreendido e encaminhado à autoridade competente, juntamente com o material recolhido.

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