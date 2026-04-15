Dois cães da raça pitbull invadiram uma residência, atacaram uma moradora e foram capturados na noite desta terça-feira (14), em Conselheiro Lafaiete. A vítima sofreu ferimentos na mão e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, um dos animais conseguiu pular o muro da casa onde estava e entrou no imóvel vizinho, onde ocorreu o ataque. Após a ocorrência, equipes realizaram a contenção dos cães com técnicas de imobilização e sedação, com apoio de uma médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses.

A Polícia Militar de Minas Gerais também foi acionada e esteve no local. A tutora dos animais poderá responder por possíveis crimes relacionados à omissão de cautela na guarda e maus-tratos, conforme a legislação.

Após a captura, os dois cães foram encaminhados ao setor de Zoonoses do município, onde permanecem sob avaliação.

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