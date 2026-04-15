Uma mulher foi presa em flagrante após ser flagrada com um carro clonado e com registro de furto, adquirido por meio de negociação em grupo de mensagens, durante operação na BR-265, em São João del Rei, na manhã desta quarta-feira (15). O veículo foi apreendido.

De acordo com a polícia, o Chevrolet Onix chamou atenção após realizar uma manobra suspeita ao perceber a presença da equipe, seguindo em direção ao centro da cidade. Após rastreamento, um automóvel com as mesmas características foi localizado estacionado, com a condutora no interior.

Durante a abordagem, a placa do veículo indicava registro de outro carro semelhante em outro estado. Apesar de a motorista apresentar documentação aparentemente regular, a verificação do QR Code da placa não confirmou os dados. Em seguida, a conferência do chassi revelou que o automóvel possuía registro de roubo ou furto.

A condutora afirmou ter adquirido o veículo por meio de negociação em grupo de mensagens, mediante pagamento à vista e assumindo débitos pendentes, alegando desconhecer a irregularidade.

Diante da situação, o carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado. A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

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