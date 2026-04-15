Dois homens, de 24 e 31 anos, foram presos por crimes relacionados à violência doméstica contra ex-companheiras, incluindo ameaça, perseguição, dano e descumprimento de medidas protetivas, em São João del Rei. As prisões ocorreram entre terça (14) e quarta-feira (15), durante ações da Polícia Civil de Minas Gerais.

O homem de 31 anos foi preso após ser denunciado por perseguir de forma reiterada, ameaçar de morte e tentar agredir a ex-companheira. Segundo a vítima, ele não aceitava o fim do relacionamento e chegou a puxá-la da garupa de um mototaxista. Ela também relatou ter sido intimidada por telefone após registrar ocorrência. O suspeito possui passagens policiais anteriores, incluindo por homicídio.

Já o homem de 24 anos foi preso no dia seguinte por descumprir medidas protetivas. De acordo com as investigações, ele tentou invadir a casa da ex-companheira para reatar o relacionamento. Diante da recusa, teria feito ameaças e danificado o portão da residência.

Após os procedimentos, os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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