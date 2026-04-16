Um homem de 26 anos foi preso após roubar um estabelecimento comercial e agredir uma idosa de 68 anos, na tarde desta quarta-feira (15), no Centro de Miraí. Segundo a polícia, ele empurrou a vítima, que caiu ao chão, e levou entre R$60 e R$80 do caixa.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o suspeito fugiu logo após o crime, mas foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos.

Após rastreamento, o homem foi localizado em sua residência. No local, os militares constataram que ele havia trocado de roupa após o roubo. Também foram apreendidos R$16 em dinheiro e as vestimentas utilizadas durante a ação.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime, mas negou ter empurrado a vítima. Ele possui passagem anterior por furto.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

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