Um homem de 36 anos foi morto a tiros dentro de uma casa lotérica na manhã desta quarta-feira (15), na região central de Viçosa. A vítima foi atingida na cabeça e no tórax e morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, imagens de câmeras de segurança mostram que dois suspeitos chegaram em uma motocicleta. O passageiro desceu, entrou no estabelecimento e efetuou os disparos. Após o crime, a dupla fugiu.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que realizou os levantamentos iniciais.

Durante as diligências, os policiais identificaram uma possível ligação da vítima com um homem de 37 anos, dono de um comércio próximo. Em buscas, foram encontradas substâncias entorpecentes, e o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na residência da vítima, também foram localizados materiais relacionados ao tráfico.

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e localizar os autores do homicídio. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 ou 190.

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