Um homem foi encontrado morto com sinais de violência na manhã dessa quarta-feira (15), em um escadão na Travessa Tomásia, região central de Pedra do Anta. A vítima apresentava múltiplas perfurações na região do pescoço e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a perícia técnica foi acionada e constatou que os ferimentos foram provocados por objeto perfurocontundente. Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária.

Durante as diligências para apurar o crime, os militares identificaram um suspeito, que foi localizado, mas tentou fugir e chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve revide, porém o homem conseguiu escapar. Buscas foram realizadas com apoio de equipes especializadas, incluindo uso de aeronave e drones, mas ele não foi encontrado até o momento.

Ainda durante a ocorrência, uma mulher foi presa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na residência dela, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com numeração suprimida, munições deflagradas, uma pedra de substância semelhante a crack, dez papelotes de cocaína, além de um celular e outros materiais.

As buscas pelo suspeito do homicídio continuam, e a Polícia Militar pede que informações sejam repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181.

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