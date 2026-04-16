Um passageiro foi flagrado com uma barra e porções de maconha durante uma abordagem a um ônibus intermunicipal na noite desta quarta-feira (15), na BR-265, em Barbacena. O suspeito confessou que transportava o entorpecente para outra cidade da região.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ação ocorreu durante operação policial, após o homem apresentar atitude suspeita ao tentar mudar de assento ao perceber a fiscalização.

Durante a abordagem no interior do coletivo, os militares localizaram a droga e também apreenderam um aparelho celular, que pode conter indícios de negociação.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial, com seus direitos constitucionais garantidos.

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