O suspeito do roubo de uma motocicleta se apresentou à polícia e indicou o local onde o veículo estava escondido, resultando na recuperação da moto em Entre Rios de Minas, nesta quarta-feira (15). O homem, de 28 anos, foi identificado pela Polícia Militar de Minas Gerais e conduzido à delegacia, junto com a vítima.

A motocicleta, uma Yamaha Fazer YS250 vermelha, foi restituída à proprietária, de 31 anos.

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (13), no bairro Senhor dos Passos. Segundo relato da vítima, ela tentou fugir acelerando o veículo, mas caiu poucos metros à frente.

Na sequência, o suspeito se aproximou, passou a agredi-la fisicamente e, ao tentar retomar a moto, a mulher foi ameaçada com uma faca. O homem também intimidou pessoas que tentaram intervir e fugiu levando o veículo.

Devido à queda e às agressões, a vítima sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.

Após a identificação do suspeito e a recuperação da motocicleta, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

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