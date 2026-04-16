Quatro integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual, incluindo bases em Rio Pomba e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, foram condenados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As penas chegam a 79 anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

A decisão foi proferida no dia 5 de abril pela Vara Única da Comarca de Rio Pomba, após denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, no âmbito da Operação Sideways.

As investigações apontaram que o grupo atuava de forma estruturada desde pelo menos 2019, com divisão de funções entre os integrantes. Um dos condenados liderava o núcleo paulista, com atuação em cidades como Cabreúva e Jundiaí, sendo responsável pelo fornecimento de drogas e insumos químicos ao núcleo mineiro.

Outro integrante exercia função logística e financeira, movimentando valores milionários oriundos do tráfico e organizando o transporte de entorpecentes e substâncias utilizadas no refino da droga. Já as duas mulheres condenadas atuavam na intermediação financeira, utilizando contas bancárias e empresas de fachada para ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

A apuração contou com interceptações telefônicas, quebras de sigilos bancário e telemático, além de relatórios de inteligência financeira e laudos periciais, que comprovaram a atuação coordenada do grupo e a movimentação de grandes quantias sem origem lícita.

Ao todo, os dois homens foram condenados a penas de 79 e 66 anos de prisão, enquanto as duas mulheres receberam penas de 21 anos cada. Todos também foram condenados ao pagamento de multa.

Na sentença, a Justiça destacou o alto grau de organização do grupo, a complexidade das operações criminosas e o impacto social das atividades ilegais, especialmente no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

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