Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores na manhã desta quinta-feira (16), na região central de Ervália. No local, também foram apreendidas duas adolescentes e recolhidos entorpecentes, dinheiro e celulares.

Segundo as informações apuradas, o suspeito, que era considerado foragido da Justiça, foi localizado em um imóvel já conhecido por atividades relacionadas ao tráfico. Ele tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi contido.

Durante buscas, foram encontradas 17 pedras de crack, 10 comprimidos de ecstasy e uma bucha de maconha. Também foram apreendidos R$ 1.648,85 em dinheiro, três aparelhos celulares e dois cartões bancários. Parte do material foi localizada em um segundo imóvel utilizado pelo suspeito.

No local, duas adolescentes também estavam envolvidas na ocorrência, sendo encontradas drogas com uma delas.













O jovem foi preso em flagrante e as adolescentes apreendidas. Todos foram encaminhados para a delegacia, junto com o material recolhido, para as providências cabíveis.

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