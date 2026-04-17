Um urubu com sinais de fratura na asa esquerda foi resgatado na manhã desta sexta-feira (17) na Rua Vitória Régia, no bairro Vale Verde, em Carandaí.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal foi encontrado ferido nas proximidades da antiga delegacia do município e capturado com segurança por equipes da Brigada Municipal, com apoio da Defesa Civil.



Após o resgate, o urubu foi encaminhado ao Grupo de Resposta a Animais em Desastre, em Conselheiro Lafaiete, onde passará por avaliação e receberá os cuidados necessários para recuperação.

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