Um homem de 52 anos foi preso nesta sexta-feira (17) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa e com sinais de adulteração na zona rural de Andrelândia. A abordagem ocorreu na região da Redonda.

Durante a fiscalização, o condutor informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao verificar o veículo, foi constatado que o chassi estava suprimido, o que caracteriza indícios de clonagem ou adulteração de sinal identificador.

Diante da irregularidade, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia de São João del-Rei, onde a ocorrência foi registrada.

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