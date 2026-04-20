Uma mulher de 29 anos ficou ferida após o carro em que ela estava capotar na BR-265, em Barbacena, na noite desse domingo (19), na altura do km 219. O veículo saiu da pista depois que o condutor perdeu o controle da direção. O motorista ficou ferido.

A vítima sofreu ferimentos leves, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde pelo Samu.

Após o atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Estadual.

Tags:

BR | Capota | Carro | Carro capota | Homem