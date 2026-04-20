Uma laje de garagem desabou sobre dois carros e uma motocicleta na noite desse domingo (19), no início da Avenida Luiz Giarola, em São João del-Rei. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

O desabamento ocorreu em uma residência e atingiu os veículos estacionados no local, além de provocar danos à parede de um cômodo. No momento do incidente, o morador estava nos fundos do imóvel.

Inicialmente, o chamado indicava um possível incêndio, mas a situação foi esclarecida no local. A poeira gerada com a queda da estrutura pode ter sido confundida com fumaça.

Devido ao colapso, o único acesso à residência ficou bloqueado, sendo necessária a abertura de uma passagem em um muro para permitir a entrada dos moradores. A área foi isolada e deve passar por avaliação técnica.

Segundo relato do morador, não havia sinais prévios de risco, como trincas ou infiltrações. A Defesa Civil foi acionada para vistoria no imóvel.

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