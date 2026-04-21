Três homens foram presos preventivamente neste sábado (18) por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido durante o Carnaval deste ano, em Ibertioga. O crime aconteceu na madrugada de 15 de fevereiro, no centro da cidade, e, segundo as investigações, os suspeitos agiram de forma conjunta e planejada.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a vítima foi perseguida em via pública e atacada com faca e pedaços de madeira. A causa da morte foi hemorragia interna, conforme apontou o laudo pericial.

A decisão pelas prisões foi tomada pela Justiça da comarca de Barbacena após o avanço das investigações, que indicaram a necessidade da medida diante da gravidade do caso e de indícios de possível interferência no andamento do processo, como intimidação de testemunhas.

O crime teria sido motivado por ciúmes e conflitos anteriores entre os envolvidos.