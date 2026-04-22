Um homem de 46 anos foi autuado em R$117.245,47 por desmatamento de vegetação nativa, queimada irregular e exploração de recursos florestais sem autorização em Alto Rio Doce. A área degradada soma mais de 4 hectares e teve as atividades suspensas após a constatação das irregularidades.

Segundo o registro da ocorrência, foram identificados o corte de vegetação nativa remanescente do bioma Mata Atlântica em uma área de aproximadamente 4,33 hectares, além de queimada em cerca de 0,35 hectares. Também foi constatado o impedimento da regeneração natural da vegetação, com o plantio de capim braquiária em toda a área afetada.

Ainda de acordo com a fiscalização, houve a retirada irregular de madeira nativa, totalizando cerca de 326 metros cúbicos de lenha. O responsável afirmou não possuir autorização do órgão ambiental para realizar as intervenções.

Diante das infrações, foi lavrado auto de infração ambiental e determinada a suspensão imediata das atividades no local.

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