Um idoso de 92 anos morreu após ser atropelado por uma moto na noite desta terça-feira (21), na Estrada União Indústria, no bairro Pitangueiras, em Matias Barbosa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o idoso foi encontrado caído por populares e apresentava ferimento na cabeça e esforço respiratório. Ele foi levado inicialmente para a policlínica do município, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizado antes da transferência para Juiz de Fora.



Segundo a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu enquanto a vítima atravessava a via em um trecho com iluminação pública inadequada. O condutor da moto relatou que não conseguiu visualizar o pedestre antes da colisão, mas prestou socorro imediato após o impacto.



Ainda conforme a PM, o motorista realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. O veículo envolvido foi removido para um pátio credenciado, e o caso foi registrado para investigação pela Polícia Judiciária.

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