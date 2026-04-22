Um adolescente de 17 anos foi vítima de extorsão na madrugada da última segunda-feira (20), na região do bairro Colônia do Marçal, em São João del-Rei. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem foi ameaçado com um canivete e obrigado a transferir R$50 via PIX após cancelar uma corrida por aplicativo. O suspeito fugiu e não foi encontrado.

De acordo com o registro, a vítima havia solicitado uma corrida por volta de 0h40. Diante da demora e da falta de resposta do primeiro motorista, um homem de 27 anos, a viagem foi cancelada e um novo condutor foi acionado.

Durante o trajeto com o segundo motorista, o veículo foi interceptado por outro carro. O primeiro motorista, que teve a corrida cancelada, desceu armado com um canivete, abordou o adolescente, deu um tapa em seu rosto e exigiu o pagamento como forma de compensação.

Sob ameaça, o jovem realizou a transferência do valor solicitado. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o encerramento da ocorrência o homem não havia sido localizado. O caso foi registrado e será investigado.

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