Dois irmãos, de 18 e 23 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na região central de Congonhas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Militar na útima sexta-feira (17). Durante a ação, foram apreendidos drogas, dinheiro, celulares e uma motocicleta com indícios de clonagem.

Segundo a Polícia Militar, o imóvel já era alvo de denúncias recorrentes de tráfico de drogas. Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito de 23 anos tentou fugir pelos fundos da residência, sendo perseguido e capturado. Durante a fuga, ele arremessou um objeto em um lote vizinho, posteriormente identificado como uma porção de pasta base de cocaína.

Nas buscas dentro do imóvel, os militares encontraram 83 pinos e duas porções de cocaína, além de 18 buchas e uma porção de maconha. Também foram apreendidos três comprimidos e uma porção em pó de ecstasy.

Além das drogas, foram recolhidos materiais utilizados no tráfico, dois aparelhos celulares e R$ 698 em dinheiro. Uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS também foi apreendida após a constatação de chassi suprimido e indícios de clonagem.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.

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