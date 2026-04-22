Duas mulheres, de 22 e 23 anos, foram presas por desacato na noite dessa terça-feira (21), durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Santa Efigênia, em Entre Rios de Minas. Segundo a corporação, as suspeitas se recusaram a cumprir ordens legais e teriam proferido ofensas contra os militares.

A ocorrência teve início durante a averiguação de uma denúncia, quando equipes policiais abordaram um grupo de pessoas em atitude considerada suspeita. Durante a ação, as duas jovens teriam resistido à abordagem, o que motivou a prisão em flagrante.

Após o registro da ocorrência, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e as envolvidas foram liberadas mediante o compromisso de comparecer à Justiça quando convocadas.

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