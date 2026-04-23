O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou, nesta quarta-feira (22), um vereador e um empresário de Conceição do Mato Dentro, na região Central do estado, por coação no curso de processo. Segundo a acusação, os dois teriam pressionado e ameaçado uma testemunha durante uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) relacionada às eleições municipais de 2024.

De acordo com a denúncia, as ameaças teriam levado a testemunha a prestar depoimento falso em juízo. A situação foi posteriormente esclarecida ao longo das investigações.

O caso está ligado a uma apuração sobre suposta compra de votos envolvendo outro vereador do município. Para o Ministério Público, a conduta compromete diretamente a integridade do processo judicial.

Segundo o promotor de Justiça Frederico Tavares de Lanna Machado, responsável pelo caso, a prática é considerada grave por tentar interferir na busca da verdade. Ele destacou ainda que, por ocorrer no contexto eleitoral, a situação também representa um impacto relevante sobre o processo democrático.

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